Chia tohumu diyeti, oldukça doyurucu ve diyetin bozulmamasını sağlayan bir diyet çeşididir. Diyet boyunca açlık hissedenler, doyma hissini hissedemeyenler için ideal beslenme tarzıdır. Çünkü chia tohumu içerisinde yer alan triptofan aminoasit, tokluğu uzatıp, kişinin acıkmasını önlüyor.

Bununla beraber gece geç saatlerde gelen açlık krizlerine karşı da bireyi engellemektedir. Buna ilave şekilde bitkisel protein içerdiğinden, kilo verirken kas kaybını da önlemektedir. Bununla birlikte yağ yakımını destekliyor ve bireyin sağlıklı kilo vermesine destek oluyor.

Glüten içermemesi nedeniyle glüten intoleransını yaşayanlar, çölyak hastalarının da oldukça rahat biçimde tüketecekleri chia tohumu, bağırsaklardan toksinleri atmaktadır. Bir nevi bağırsak detoksu olarak görev yapan chia tohumu, bireylerin fazla kilolardan kurtulmasını sağlamaktadır.

Chia Tohumu Diyetleri

Chia tohumu adına özel diyet listesi bulunmamaktadır. Chia tohumu diyeti tarifleri arasından aç karnına içilen chia tohumlu su tarifini kişi diyet listesine eklemelidir. Ancak bunun yanı sıra, diyet tarifleri tüketilmeden önce ve chia tohumu diyetine başlanmadan önce mutlaka olarak doktora danışmak gerekir. Chia tohumu zayıflayanlar için aşağıdaki diyet önerilebilir;

Malzemeler:

- Bir buçuk bardak su,

- Bir tane limon,

- Bir yemek kaşığı chia tohumu,

- Bir yemek kaşığı bal.

Diyet Nasıl Yapılır?

Karışım hazırlanmadan önce, chia tohumları su içerisine koyulur ve bir saat kadar bekletilir. Daha sonra suda bekletilen chia tohumları, diğer malzemeler ile birleştirilir ve blenderdan geçirilir. Elde edilen bu karışım, sabahları aç karna bir bardak olarak tüketilmelidir. Doğal oksidan özelliği ile bağırsakları çalıştıracak olan ve toksinleri atacak chia tohumu diyeti bir ay boyu uygulanabilir.

Chia Tohumu Yararları

Chia tohumu diyetinden bahsedildiği kadar, chia tohumunun faydalarından da bahsetmek, diyeti yapacak olan kişiler açısından faydalı olacaktır. Chia tohumu faydaları;

- Lif deposu olan ve tam tamına 100 gramda yaklaşık olarak 11 gram lif bulunan chia tohumu, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde destek olmaktadır. Kabızlık problemini çözmekte olup, bağırsakları temizliyor. Bununla beraber detoks özelliğini bünyesinde bulundurmaktadır.

- Chia tohumu kullanımı ile kilo vermek kolaylaşıyor. İçermiş olduğu liflerin sayesinde kilo kontrolü sağlanmaktadır ve zayıflamaya yardımcı olmaktadır.

- Enerji verip tatlı krizlerini önlemektedir. Sıvı içinde şişen ve jel halde olan bir tohum çeşidi olduğu için uzun zaman tok tutup, kilo vermeye yardımcı olmaktadır.

- Kan şekerinin dengelenmesinde destek olup, diyabet hastalığının oluşmasının önüne geçmektedir.

- Omega 3 kaynağının en yükseği chia tohumunda bulunur. Bu yüzden beyni koruyarak, kanserli hücrelerin oluşmasını engeller.

- İyi kolesterolü arttırmakla beraber kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olmaktadır.

- Oldukça güçlü antioksidan olduğundan, cildin yaşlanmasını geciktirmektedir. İçerisindeki bol miktarlı A vitamini ve kalsiyum sayesinde diş sağlığına da yarar sağlamaktadır.

- Kalsiyum sayesinde kas gelişmesine destek olmaktadır. Yaşlandıkça kemik erimesi gibi rahatsızlıkların önüne geçmektedir.

Chia Tohumunun Tüketilmesi

Chia tohumu üç biçimde tüketilebilir. Chia tohumu diyetlerinin tariflerinde olduğu üzere sıvı içerisinde bekleterek, çiğ şekilde veya öğüterek tüketilebilir. Chia tohumu diyetlerinden birkaç örnek vermek faydalı olabilir.

Kivili Chia Tohumlu Puding;

Chia tohumu ile tatlı yapmak mümkündür. Tatsız ve tuzsuz gelen chia tohumunu tatlı hale getirmek çok basittir. Tarçın, kivi, bal ve Hindistan cevizi ile bol lifli sağlıklı bir tatlı yapmak, kişiye sağlık katacaktır.

Chia Tohumlu Peynirli Omlet;

Hem sağlıklı hem de doyurucu bir kahvaltıyla güne başlamak çok önemlidir. Günün geri kalan zamanında uzun süreli tok kalmak için bu tarifin kesinlikle denenmesi gerekir.



