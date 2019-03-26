İngiltere Premier Lig’in güçlü temsilcisi Chelsea’ye transfer yasağıyla ilgili umut dolu bir haber geldi. İngiliz basınına yansıyan haberlerde, Maviler için umutlu gelişmelerin olduğu kaydedildi. Chelsea’nın FIFA’nın temyiz komitesine başvurduğu ve 11 Nisan tarihinde ilk duruşmanın olacağı aktarıldı.

18 yaş altı transferlerde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle 2 dönem transfer yasağı alan Londra ekibinin önüne farklı bir durum çıkabileceği kaydedildi. İngiliz Spor Hukukçusu Jake Cohen, Chelsea’nin durumuyla alakalı bilgilendirme yaptı.

Sosyal medyadan yorumlarını dile getiren Cohen, “Chelsea’ye güzel haber. Temyiz komitesi 11 Nisan’da karar verecek, kabul edildi. Chelsea’nin kararının 11 Nisan’da çıkması çok olası. Ancak kulüp beklemek zorunda kalacak temyiz komitesinin gerekçeli kararını. Daha sonra da CAS’a başvurulacak.

Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madri’in davalarında 76 günlük bir süreç vardı. Chelsea için de 36 günlük bir zaman dilimi olacak. Bu süre zarfında açık olabilir” dedi.

Haberlerin detayında da tüm dava süreçlerinde hem temyiz kararı hem CAS başvurusu hem de CAS’ın onaylama sürecinde transfer penceresinin bu yaz döneminde açılabilme umudu olduğu kaydedildi. Böylece Chelsea’nin önünde kısa süreliğine de olsa bir umut ışığı olduğu aktarıldı. (Skorer)