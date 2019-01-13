Chelsea'ye galibiyeti Pedro ve Willian getirdi

Premier League'de Chelsea, sahasında Newcastle United'ı Pedro ve Willian'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

13 Ocak 2019, Pazar 01:00
- A +
Chelsea'ye galibiyeti Pedro ve Willian getirdi

İngiltere Premier Lig’de 22. hafta mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı’nda kümede kalma mücadelesi veren Newcastle United’ı konuk etti.

İlk yarıya hızlı başlayan Chelsea 9. dakikada Pedro’nun golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Newcastle United, 40. dakikada Ciaran Clark’ın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

İkinci yarıda rakibi karşısında daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 57. dakikada Willian’ın golüyle 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 47’e çıkaran Chelsea, 4. sırada bulunuyor. Newcastle United ise 18 puanla 18’inci sırada kaldı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.