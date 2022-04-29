Rus Milyarder Roman Abramovich'in İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'yi satışa çıkarmasının ardından takımın yeni sahibinin kim olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

BBC'de yer alan habere göre İngiliz milyarder Sir Jim Ratcliffe, Chelsea'yi satın almak için 4,25 milyar Sterlin'lik bir teklifte bulundu.

Bilindiği üzere Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantılı olduğu iddiasıyla İngilitere Hükümeti tarafından yaptırımların uygulanmasından önce kulübü satışa çıkarmıştı.

Teklif süresi dolmuştu.

Sir Jim Ratcliff'in teklifinden önce yaklaşık 2 milyar Sterlin'e Chelsea'yi satın almak için üç teklif sahibi yarışıyordu. Chelsea'nin satış sürecini yöneten Amerika Birleşik Devletleri merkezli banka Raine'in kulübü satın almak isteyenlere tanıdığı süre, iki hafta önce sona ermişti. Dolayısıyla Ratcliff'in teklifinin değerlendirmeye alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor.

1998 senesinde kurulan kimya şirketi Ineos'un sahibi olan 69 yaşındaki Ratcliffe, 10 yıl içinde kulübe 1.75 milyar Sterlin yatırım yapmayı planlıyor. Ineos şirketi aynı zamanda İngiliz bisiklet takımı Team Ineos'a ve Formula 1 ekiplerinden Mercedes'e sponsorluğuyla tanınıyor.

Stamford Bridge'e yatırım

Konu ile ilgili Ineos'tan da bir bildiri yayınlandı, şirketten yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Bu bir İngiliz kulübü için bir İngiliz teklifi. Chelsea'ye yakışır birinci sınıf bir stadyum yapmak için Stamford Bridge'e yatırım yapacağız. Bu süreç sürekli olacak, böylece Chelsea'nin evinden ayrılmayacağız ve sadık taraftarların desteğini kaybetme riskine girmeyeceğiz. Taraftarların, dünyanın en iyi oyuncularından, antrenörlerinden ve teknik ekibinden oluşan birinci sınıf bir kadroya sahip olduğumuzdan emin olmak için takıma yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yetenekli gençlerin birinci sınıf oyunculara dönüşmeleri için fırsat sağlamak için akademiye yatırım yapmaya devam etmeyi umuyoruz”



