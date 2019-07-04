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Chelsea'nin yeni teknik direktörü Frank Lampard

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Frank Lampard

04 Temmuz 2019, Perşembe 11:22
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Chelsea'nin yeni teknik direktörü Frank Lampard

İSTANBUL, (DHA) İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine, kulübün eski futbolcularından Frank Lampard'ın getirildiğini açıkladı. 
Londra ekibi, Frank Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2001-2014 yılları arasında Mavilerin formasını giyen İngiliz oyuncu, 3 Premier Lig, 3 Federasyon, 2 Lig, 1 Community Shield, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Avrupa Ligi kupası kaldırdı. 41 yaşındaki teknik adam, geçen sezon çalıştırdığı Derby County'e Championship'te play-off oynatmış ve Aston Villa'ya finalde kaybetmişti.

(FOTOĞRAFLI)

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