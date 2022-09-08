Yeni sezona istediği gibi başlayamayan ve son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e 1-0 kaybeden Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel'le yollar ayrılmıştı. İki sezon önce Tuchel ile Devler Ligi'ni kazanan Maviler'de yeni hocanın kim olacağı merak edilirken, Londra ekibi aradığı ismi yurt içinde buldu.

Basın toplantısı iptal oldu

Chelsea, Brighton Teknik Direktörü Graham Potter ile anlaşmaya vardı. Ada basınında çıkan haberlerde de Potter'ın, Bournemouth maçı öncesi bugün yapacağı basın toplantısı iptal edildi. Başarılı çalıştırıcının, bugün son görüşmeleri yapıp Chelsea ile sözleşme imzalaması bekleniyordu. Öyle de oldu. Londra temsilcisi, artık takımın başarılı hocaya emanet olduğunu duyurdu.

Gruplardan çıkmışlardı!

Potter'ı, Türk futbolseverler yakından tanıyor. 2017-2018 sezonunda İsveç ekibi Östersunds'un başındayken Potter kendilerine hiç şans verilmemesine rağmen UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde temsilcimiz Galatasaray 'ı 2-0 yenmiş ve rövanşında da 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf olmuştu. O sezon hatta Östersunds diğer elemeyi de geçip gruplara kalmış, grubu da ikinci tamamlamıştı. Son 32'de İngiliz ekibi Arsenal'e boyun eğmişlerdi.