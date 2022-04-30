Rus Milyarder Roman Abramovich'in İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'yi satışa çıkarmasının ardından kulübün yeni sahibi önümüzdeki günlerde belli olabilir.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulübün satış sürecini yöneten banka Raine, MLB ekibi Los Angeles Dodgers ile NBA takımı Los Angeles Lakers'ın hissedarlarından olan ABD'li milyarder Todd Boehly önderliğindeki konsorsiyumun teklifini öncelikli olarak tercih etti. Konsorsiyumun toplam teklifinin 4 milyar Sterlin'i aştığı tahmin ediliyor.

Diğer teklifler listeye alındı

Todd Boehly liderliğindeki konsorsiyumun teklifinin, Raine tarafından tercih edilmesinin yanı sıra eski Liverpool başkanı Sir Martin Broughton ve Boston Celtics ile Atalanta'nın sahibi olan Stephen Pagliuca'nın da tekliflerinin listeye alındığı belirtildi. Todd Boehly ile bir anlaşmaya varılamazsa, listeye alınan diğer iki konsorsiyum kulübü satın almak için görüşmelere davet edilebilir.

4.25 milyar Sterlin'lik son dakika teklifi

Geçtiğimiz gün kimya şirketi Ineos'un sahibi İngiliz milyarder Sir Jim Ratcliffe'in de, Chelsea'yi satın almak için 4.25 milyar Sterlin'lik bir teklifte bulunduğu duyurulmuştu.

Chelsea, Mayıs ayı sonuna kadar yeni sahibin belli olmasını planlarken, satışı yöneten Raine Group'un tekliflerden bir tanesini kabul etmesinin ardından İngiltere Hükümeti'nin satışın tamamlanması için kulübe yeni bir lisans vermesi gerekiyor.

Yorum yapılmadı

Hem kulüp yönetiminden hem de Raine'den henüz herhangi bir yorum yapılmazken, ilerleyen günlerde konuya ilişkin açıklama yayınlanması bekleniyor.

Bilindiği üzere Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantılı olduğu iddiasıyla İngiltere Hükümeti tarafından yaptırımların uygulanmasından önce 2 Mart tarihinde kulübü satışa çıkarmıştı. 19 yıldır Chelsea'nin sahibi olan Abramovich, bu süreç zarfında 21 kupa kazanmıştı.



