Geçtiğimiz 2022 Mart'ta İngiliz futbolunun devlerinden Chelsea'yi, ABD'li iş insanı Todd Boehly'nin öncülüğündeki konsorsiyum yaklaşık 5 milyar Pound'a satın almıştı.

Transferde paraları saçan Boehly, en son Shakhtar Donetsk'in 22 yaşındaki kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk için bonuslarla birlikte 100 milyon Pound ödedi. Boehly, şu ana kadar kiralıklar da dahil olmak üzere toplamda 13 transfere, 417 milyon Pound harcadı.