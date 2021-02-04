Chelsea tarihinin ilk siyahi oyuncusu Paul Canoville'in geçirdiği bir ameliyat sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle hastaneye yattığı ve durumunun ağır olduğu ifade ediliyor. Taraftarlar, Canoville'e büyük destek verirlerken hikayesi hala ilham verici şekilde paylaşılıyor.

58 yaşındaki Canoville, 3 kez kanserden kurtuldu fakat şu anda ameliyat sonrası hastanedeki durumunun kritik olduğu belirtiliyor. Manchester United'ın eski savunmacısı Rio Ferdinand da Canoville'e olan desteğini paylaştı.

Canoville, 1981 yılında ilk siyahi oyuncu olarak Chelsea kadrosuna katılmış ve ilerleyen zamanda da vakfı aracılığıyla hala kulüp ile ilişkilerini sürdürüyordu.