Corona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerden İngiltere Premier Lig'i futbola dönmek adına yeni planlar ve hazırlıklar içindeyken Chelsea'nin eski doktoru Eva Carneiro da takımlara yönelik uyarılarda bulundu.

BBC Radio 4'ün Today programına açıklamalarda bulunan Carneiro, geri dönüşün iyi planlanmaması durumunda sıkıntılar yaratabileceğini ve vakalarda bir patlama yaşanabileceğini aktardı.

Bu doğrtultuda futbolun içindeki herkesin maksimum dikkatle davranması gerektiğini aktaran Carneiro, "Doktorlar enfeksiyon kontrolü konusunda bilgi sahibi fakat bu virüs sürekli bilgi tazelemek gerektiren bir enfeksiyon kontrol seviyesinde. Kesinlikle takımlardaki sağlık personelleri dışındaki kişileri de eğitmek gerekiyor çünkü bu tüm bireyleri etkileyecek bir durum. Olası bir enfeksiyonu engellemek adına titiz protokolleri ve prosedürleri takip etmelerini sağlamak, bunun nasıl tanımlanacağını bilmek ve gerekli iletişimi sağlamak bir zorluk yaratacaktır" dedi.

Eva Carneiro, Chelsea'de Eden Hazard ile yaşadığı olay sonrasında takımdan ayrılmıştı. Hazard'ın kendine küfrü sonrası Chelsea bir özür metni yayınlamış ve kendisine 5 milyon Pound'luk bir ödeme gerçekleştirmişti.