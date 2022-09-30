TTodd Boehly önderliğindeki konsorsiyumun kulübü satın almasının ardından yeni bir döneme giren İngiliz devi Chelsea, RB Leipzig'in yıldız futbolcusu Cristopher Nkunku'nun peşinde.

AS'ta yer alan habere göre 24 yaşındaki Fransız futbolcu, yaz aylarında Chelsea için sağlık kontrollerinden geçti.

Sezon sonunda Nkunku'nun RB Leipzig'ten ayrılması beklenirken, iddialara göre forvet hattını güçlendirmek isteyen Chelsea, oyuncunun 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır ve gelecek yaz transferi tamamlamayı planlıyor.

Liverpool da peşinde

Bir diğer İngiliz devi Liverpool'un da Nkunku ile yakından ilgilendiği belirtilirken, yine de Chelsea'nin transferde avantajlı durumda olduğunun altı çizildi.

Sözleşme uzattı

Geçtiğimiz transfer döneminde yıldız futbolcunun ismi Paris Saint Germain, Manchester United ve Chelsea gibi Avrupa devleri ile anılırken, Leipzig futbolcusunu elinde tutmak için sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı.

35 gol, 20 asist

Paris Saint Germain altyapısından yetişen ve 2019 yılında Leipzig'e imza atan Nkunku, geçtiğimiz sezon 52 maçta gösterdiği 35 gol ve 20 asistlik performansları ile dikkatleri çekmeyi başardı.



