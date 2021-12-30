Chelsea’nin Belçikalı yıldızı, teknik direktörü Thomas Tuchel’in yönetiminde mutlu olmadığını ve kariyerinde düşüş yaşamadan Inter’e dönmek istediğini açıkladı.

Belçikalı yıldız santrafor Romelu Lukaku, geçtiğimiz 97.5 milyon sterlin karşılığında transfer olduğu Chelsea’de memnun olmadığını açıkladı. Transfer olduğu ilk zamanlar Chelsea’ye dönüşünden çok mutlu olduğunu ve hırslı bir şekilde başarmak istediklerini söyleyen Lukaku’nun bu durumu kısa sürdü. Sky Italia’ya verdiği röportajda Chelsea’deki durumuyla ilgili şok edici açıklamalarda bulundu.

‘’Fiziksel olarak iyiyim ancak Chelsea’deki durumdan memnun değilim. Tuchel başka bir sistemle oynamayı seçti. Bu durumdan hiç mutlu değilim ama pes etmeyeceğim ve profesyonel olacağım.’’

28 yaşındaki yıldız forvet, Chelsea’ye transfer oluş süreci ve Inter’den ayrılış süreci hakkında da açıklamalarda bulundu.

‘’Bence geçen yaz olanların hiçbiri bu şekilde olmamalıydı. Inter’den ayırılış şeklim, Inter taraftarıyla olan iletişimim. Bunlardan dolayı çok rahatsızım çünkü doğru zaman değildi. Şimdi duygularımı paylaşmanın tam zamanı. Kalbimde Inter’in olduğunu her zaman söyledim. İtalya’ya aşığım, Inter’e döneceğimi biliyorum. Kariyerimin sonunda değil, hala en üst seviyedeyken daha fazla kazanabilmek için içten bir şekilde Inter’e dönmeyi umuyorum. Inter taraftarlarından da özür dilemek istiyorum. Sözlerimin zamanlaması yanlıştı ve benim için yaptıklarınız sonsuza dek aklımda olacak.’’

Yaptığı açıklamalar sonra Chelsea taraftarı tarafından sosyal medyada büyük eleştiriye maruz kalan Romelu Lukaku ile ilgili Thomas Tuchel veya Chelsea kulübünden de konuyla ilgili bir açıklama gelmezken bu konu hakkında nasıl hareket edecekleri merak konusu oldu.



