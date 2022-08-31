Transfer dönemi kapanmadan önce hücum hattına takviye yapmayı planlayan Premier Lig devi Chelsea, geçtiğimiz günlerde skandal bir hırsızlık olayının kurbanı olan ve darp edilen Pierre-Emerick Aubameyang için ısrarını sürdürüyor.

The Athletic'te yer alan habere göre Chelsea, transfer dönemi kapanmadan Barcelona'nın golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. İki kulüp arasında görüşmeler birkaç haftadır devam ediyor ancak henüz bir anlaşma sağlanabilmiş değil.

İlk adım Barcelona

İngiliz ekibi, transfer için Barcelona'yı ikna etmelerinin ardından Gabonlu yıldız ile anlaşma sağlamanın daha kolay olacağı görüşünde ancak şu için kulüpler arasındaki bonservis görüşmelerinde orta yol bulunamadı.

Evi soyuldu, darp edildi

Geçtiğimiz günlerde Pierre-Emerick Aubameyang, skandal bir hırsızlık olayının kurbanı olmuştu. Aubameyang'ın evine giren silahlı soyguncuların, Gabonlu golcüyü darp edip, çaldıkları değerli eşyalar ile kayıplara karıştıkları iddia edilmişti. Olaylar sırasında Aubameyang'ın çenesinde kırık meydana geldiğine inanılıyor.

Chelsea'nin kararını etkiler mi?

Barcelona'nın Gabonlu golcünün sağlık durumu hakkında bir açıklaması bulunmazken, Aubameyang'ın sahalara ne zaman geri döneceği de büyük merak konusu. Verilecek karara göre Aubameyang'ın ameliyat olması gerekebilir. Bu gelişmelerin ise Chelsea'nin düşüncesini ne ölçüde etkileyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Aubameyang'a açık kapı

Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, geçtiğimiz günlerde Dortmund döneminde birlikte çalıştığı golcü futbolcu ile yakın bağları olduğunu belirterek, "Dortmund'dayken Aubameyang ile çalışmaktan çok keyif aldım. Bazı oyuncular ayrılsanız bile sizin oyuncularınız olarak kalıyor çünkü çok yakın oluyorsunuz. Ve Auba o oyunculardan biri. Her zaman bu yakın bağ vardı." sözlerini dile getirmişti.

Dortmund dönemi

2015-17 arasında Dortmund'da görev yapan Tuchel, o dönemde Aubameyang ile çalışma fırsatı bulmuş ve yıldız futbolcu kadronun vazgeçilmezleri arasında yer almıştı.

Barcelona'ya transferi

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Barcelona'ya transfer olan Aubameyang'ın 2015 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 33 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Katalan ekibi ile 23 maçta 13 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı.



