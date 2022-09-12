Thomas Tuchel'den boşalan Teknik Direktörlük koltuğuna Graham Potter'ı getiren Chelsea, iç transfere yöneldi.

The Athletic'te yer alan habere göre Chelsea, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız orta saha N'Golo Kante için harekete geçti. Yıldız futbolcuyu takımda tutmak isteyen Chelsea, Kante'ye 2 yıllık sözlü bir sözleşme teklifinde bulundu.

Ancak Kante, şu an için bu teklifi kabul etmedi. 31 yaşındaki futbolcu daha uzun bir anlaşma yapmak istiyor.

Kante kalmak istiyor

Chelsea yönetimi takımım kilit oyuncuları arasında yer alan Fransız orta sahayı kadroda tutmak için girişimlerini sürdürmekte kararlı. Bununla birlikte Kante de takımda kalmak istiyor ancak taraftalar arasında orta yol bulunması gerekiyor.

Talipleri beklemede

İspanya, Almanya ve Fransa'dan kulüplerin haricinde İngiltere'den de iki takımın N'Golo Kante'nin durumunu yakından takip ettiği iddia edilirken, olası bir ayrılık kararında devreye girmeye hazır oldukları ileri sürüldü.

2016 yılında Leicester City'den 35.8 milyon Euro bonservis bedeli ile Chelsea'ye transfer olan Kante, o tarihten bu yana takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.



