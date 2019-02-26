Chelsea'nin Manchester City ile Carabao Cup (Lig Kupası) finalinde oynadığı maçta teknik direktör Maurizio Sarri'yle tartışan İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga'ya maaş cezası verildi.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Carabao Cup'ta Sarri'ye karşı davranışlarından dolayı Kepa Arrizabalaga'ya 1 haftalık maaş cezası verildi.

İspanyol eldivene kesilen para cezasındaki ücret Chelsea Vakfı'na bağışlanacak.

Kepa özür diledi

Teknik direktör Maurizio Sarri'nin değişiklik kararına uymaması ile ilgili açıklama yapan 24 yaşındaki kaleci, "Her ne kadar bir yanlış anlaşılma olsa da olayı idare edişimde büyük bir hata yaptığımı kabul ediyorum" dedi.

Olay sonrası ciddi şekilde eleştirilen Kepa Arrizabalaga, herkesten özür dilediğini söyleyerek, verilecek cezaya hazır olduğunu duyurdu.

Chelsea çalıştırıcısı Sarri ise İspanyol kaleci ile "iyi bir konuşma" yaptıklarını söyledi:

"Benden ve takım arkadaşlarından özür diledi. Bundan sonra ceza ile ilgili kararı kulüp verecek. Ama benim için bu mesele kapandı"