İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kulübün altyapısından yetişen ve sonrasında West Ham'da yıldızlaşan Declan Rice'ı kadroya katmak istiyor.

Daily Star'ın haberine göre Chelsea, sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunan N'Golo Kante'nin gitmesi durumunda boşluğunu Rice ile doldurmayı planlıyor.

Çok küçük yaşta Chelsea tarafından serbest bırakıldıktan sonra West Ham'ın altyapısına giden ve milli takıma kadar yükselmeyi başaran 21 yaşındaki oyuncu, Lampard'ın yaratttığı gençleşmiş Chelsea'nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

West Ham'ın başarılı oyuncu için 70 milyon Pound'luk bir bonservis bedeli talep edeceği belirtilirken Rice'ın Mason Mount ile olan yakın arkadaşlığının transferde avantaj sağlayabileceği aktarılıyor.

Kante konusunda ise özellikle Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın kadroya katılması adına istekli olduğu biliniyor.