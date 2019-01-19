İkinci yarıya Türkiye Kupası'nda oynadığı Ümraniyespor maçıyla başlayan Fenerbahçe'de taraftar artık sabırsızlanıyor. Ümraniyespor maçında alınan mağlubiyet bardağı taşıran son damla oldu. Taraftar artık yeni transferlerin takıma katılmasını istiyor. İşte 19 Ocak Cumartesi son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

ELIS TRANSFERİNDE SICAK GELİŞME!

Houston Dynamo forması giyen Alberth Elis'in Fenerbahçe'ye transferi suya düştü. Honduras basınından Diez'in özel haberine göre Sarı Lacivertliler'in 6 milyon euroluk teklifi 8 milyon euro talep eden MLS kulübünü tatmin etmedi ve taraflar masadan kalktı.

FENERBAHÇE'DE BAKKALI SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de kanat forvet transferi konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertliler, Victor Moses ile anlaşma sağlarken, Yanal'ın tavsiyesi ve Chelsea'nin tutumu nedeniyle bu bölgede rota değiştirdi.

Anderlecht'in sol kanat oyuncusu Zakaria Bakkali'yi gündemine aldı. Ersun Yanal'ın Nabil Dirar'ın performansından çok memnun olduğu ancak Ayew ile Valbuena'nın özellikle savunma performanslarının yetersiz kaldığı görüşünü yönetime ilettiği kaydedildi. Bunun üzerine sağ kanatta oynayan Moses yerine sol kanatta etkili olan Zakaria Bakkali'ye yönelen yönetim bu transfer için Anderlecht'in kapısını çaldı.

(Sabah)

FENERBAHÇE'DEN ADEBAYOR ATAĞI!

Fenerbahçe'nin Adebayor aşkı yeniden alevlendi... Slimani'den memmun olmayan ve forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, kısa bir süre önce 34 yaşındaki golcü için Başakşehir'in kapısını çalmış ancak 'ret' yanıtı almıştı. Fenerbahçe yönetimi, ara transferin bitimine 2 hafta kala Adebayor için Başakşehir'in kapısını bir kez daha çaldı.

F.Bahçe'nin 2020 yılılnda sözleşmesi bitecek olan Togolu forvet için Başakşehir'e 1 milyon Euro teklif ettiği ve beklemeye geçtiği öğrenildi. Başakşehir'de ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncunun Sarı-Lacivertli takıma gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi de Adebayor'un transferini bitirmekte kararlı. (Takvim)

MATA'DA SICAK GELİŞME

Ümraniyespor yenilgisi sonrası takımda yıldız oyuncu görmek isteyen Sarı Lacivertli taraftarlar sosyal medyadan yayılan haberlere ilgi göstermeye devam ediyor.

En son Fenerbahçe ile adı anılan Juan Mata ile ilgili başka bir iddia da İngiliz basınından The Sun Gazetesi'nden geldi.

The Sun Gazetesi, Manchester United yönetimi ile Juan Mata'nın babasının 2 gün içinde yeni sözleşme için masaya oturacağını ve İspanyol oyuncunun yıllık 9,5 milyon euro olan maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu yazdı.

Mata'nın sözleşmesi bu sezon sonu sona eriyor.