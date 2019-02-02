Chelsea'den farklı galibiyet

İngiltere Premier Lig 25.hafta karşılaşmasında Chelsea, evinde Huddersfield'ı 5-0'la geçerek, maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

02 Şubat 2019, Cumartesi 20:00
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Chelsea'den farklı galibiyet

İngiltere Premier Lig'de inişli çıkışlı bir performans gösteren Chelsea, evinde Huddersfield'ı rahat geçerek puanını 50'ye yükseltti. Londra ekibi karşılaşmanın 16. dakikasında yeni transferi Gonzalo Higuain'in golüyle 1-0'ı yakaladı. Hazard'ın 45+1'de penaltıdan bulduğu golün ardından soyunma odasına 2-0'lık Chelsea üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarının 66. dakikasında skoru 3-0'a getiren Maviler, 3 dakika sonra Higuain'le bir gol daha bularak skoru 4-0'a getirdi. David Luiz'in 87. dakikada attığı gol ise skoru belirledi ve Chelsea sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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