İngiltere Premier Lig'de inişli çıkışlı bir performans gösteren Chelsea, evinde Huddersfield'ı rahat geçerek puanını 50'ye yükseltti. Londra ekibi karşılaşmanın 16. dakikasında yeni transferi Gonzalo Higuain'in golüyle 1-0'ı yakaladı. Hazard'ın 45+1'de penaltıdan bulduğu golün ardından soyunma odasına 2-0'lık Chelsea üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarının 66. dakikasında skoru 3-0'a getiren Maviler, 3 dakika sonra Higuain'le bir gol daha bularak skoru 4-0'a getirdi. David Luiz'in 87. dakikada attığı gol ise skoru belirledi ve Chelsea sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.