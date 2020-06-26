İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni sezon öncesi transferdeki atılımlarına devam ediyor. Ziyech ve Werner sonrası Havertz için de girişimlerde bulunan Londra ekibi, The Athletic'e göre son olarak ise Bayern Münih'in başarılı oyuncusu David Alaba'yı gündemine aldı.

Avusturyalı oyuncunun bu yaz Alman ekibinden ayrılması bekleniyordu. Bayern'de son dönemde sol bekte kullanılmasa da yeni sezonda bir sol bek arayışlarındaki Chelsea, açığı Alaba ile kapatmak istiyor.

Önümüzdeki yaz sözleşmesi bitecek Alaba'nın bu yaz bir bonservis bedeli elde etmek adına takımdan gönderilmesi söz konusu.