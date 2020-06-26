Chelsea'den bu kez de Alaba bombası

İngiltere Premier Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek adına transfer çalışmalarını hızlandıran Chelsea'de gündeme bu kez de Bayern'in başarılı oyuncusu David Alaba geldi.

26 Haziran 2020, Cuma 13:51 Son Güncelleme:
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Chelsea'den bu kez de Alaba bombası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni sezon öncesi transferdeki atılımlarına devam ediyor. Ziyech ve Werner sonrası Havertz için de girişimlerde bulunan Londra ekibi, The Athletic'e göre son olarak ise Bayern Münih'in başarılı oyuncusu David Alaba'yı gündemine aldı. 

Avusturyalı oyuncunun bu yaz Alman ekibinden ayrılması bekleniyordu. Bayern'de son dönemde sol bekte kullanılmasa da yeni sezonda bir sol bek arayışlarındaki Chelsea, açığı Alaba ile kapatmak istiyor. 

Önümüzdeki yaz sözleşmesi bitecek Alaba'nın bu yaz bir bonservis bedeli elde etmek adına takımdan gönderilmesi söz konusu. 

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