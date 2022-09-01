Chelsea’den Aubameyang için yeni teklif

Transfer döneminin son gününde hücum hattına takviye yapmayı planlayan Chelsea, Barcelona'nın golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang için bu defa takas içeren yeni bir teklif daha sundu.

Transfer dönemi kapanmadan önce hücum hattını güçlendirmek isteyen Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang için son bir teklif daha yaptı. Marc Cucurella transferi sonrası kadroda düşünülmeyen Marcos Alonso’yu takımdan göndermek isteyen Chelsea, Gabonlu golcünün transferinde oyuncuyu kullanmak istiyor.

Chelsea son teklifinde Pierre-Emerick Aubameyang için 10 milyon sterlinin yanı sıra Marcos Alonso’yu teklif etti. Geçtiğimiz sezon Marcos Alonso’yu birçok kez gündemine alan Barcelona’nın bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Transferlerin gün içinde bitmesi bekleniyor.

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