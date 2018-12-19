Chelsea'den 80 milyon luk ara transfer bombası: Isco!

Real Madrid'de bu sezon forma giymekte zorlanan Isco için Premier Lig kulüpleri sıraya girdi ancak Chelsea'den gelen teklif "transfer bitti" dedirtti.

19 Aralık 2018, Çarşamba 10:47 Son Güncelleme:
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Chelsea'den 80 milyon luk ara transfer bombası: Isco!

Real Madrid'le olan sözleşmesini geçen sezon 5 yıllığına uzatan ve 2022 yılına kadar Madrid'e bağlı olan Isco'ya Arsenal, Manchester City ve Chelsea sıraya girdi.

İngiliz Gazetesi The Sun'ın haberine göre; Chelsea bugün Real Madrid'e 80 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Maviler, İspanyol oyuncuya 4,5 yıllık kontrat ve haftalık 250,000 pound önerecek.

İtalyan medyasından Calciomercato'daki habere göre ise Isco'yu Juventus da istiyor ve Massimiliano Allegri oyuncuyu ikna etti bile...

İsco bu sezon sadece 5 maça ilk 11'de başlarken toplam 17 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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