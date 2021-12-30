İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, takımının şampiyonluk şansını değerlendirdi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Brighton ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Tuchel, takımının şampiyonluk şansını değerlendirerek, "7 Covid vakamız var. 6 veya daha fazla haftadır dört veya beş kilit oyuncumuz oynayamıyor. Şampiyonluk yarışında nasıl rekabet edebiliriz. Tam kadroya sahip olanlar ve her gün antrenman yapanlar tam güce sahipler. Covid ve sakatlıklardan kurtulup, 23 fit futbolcu olmadan bunu düşünmek aptallık olur." sözlerini dile getirdi.

Chelsea 42 puanla Premier Lig'de lider Manchester City'nin 8 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

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