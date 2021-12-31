İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, teknik direktör Thomas Tuchel'in oyun sistemini eleştirmiş ve İngiliz ekibinde mutlu olmadığını dile getirmişti.

Thomas Tuchel'den Lukaku'nun açıklamalarına cevap geldi. Takımının Premier Lig'de Liverpool ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuchel, bu durumdan hoşlanmadığını belirterek, "Dürüst olmak gerekirse bundan hoşlanmıyorum çünkü gürültüye ihtiyacımız yok. Sakin bir ortama ve odaklanmaya ihtiyacımız var ve bu yardımcı olmuyor." sözlerini dile getirdi.

"Lukaku'nun mutsuz olduğunu hissetmedim"

Lukaku'nun mutsuz görünüp görünmediği ile ilgili gelen soruya ise Alman teknik adam, "Hayır, hiç de değil. Onun mutsuz olduğunu hissetmedim. Ben tam tersini hissediyordum. Bana bunu dün sabah sorsaydın, tam tersini hissettiğimi söylerdim, bu yüzden bu bir sürpriz ama bu soru için yanlış kişiyim. Bunu konuşacağız ve bunu kapalı kapılar ardında yapacağız." dedi.

Sözlerine devam eden Tuchel, takımdaki hiç kimsenin, Lukaku'nun mutsuz olduğunun farkında olmadığını belirterek, "Başarılı olmak için soyunma odasının her zaman uyum içinde olması gerekli değil, birbirinizi sevmek zorunda değilsiniz. Bu binadaki hiç kimsenin onun mutsuz olduğunun farkında olduğunu sanmıyorum. Bizi çok şaşırtan da bu. Bu yüzden öncelikle kontrol etmemiz gerekiyor. Böyle olması için hiçbir neden göremiyorum. Romelu'nun ne dediğini görmek için bekleyeceğim ve sonra duruma bakacağız." ifadelerinde bulundu.



