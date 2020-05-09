Frank Lampard yönetimindeki İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, yeni sezon kadrosu için sol bek transferi arayışlarını sürdürüyor. Birçok ismin gündeme geldiği Londra ekibinin bu kez Monaco'dan Fodé Ballo-Touré ile ilgilendiği iddia edildi.

Daha önce Alex Tellles, Ben Chilwell, Alex Sandro, Robin Gosens gibi isimlerin gündeme geldiği Premier Lig ekibi, Foot Mercato'ya göre şimdi de Monaco'dan Fodé Ballo-Touré ile ilgileniyor.

Özellikle Chilwell'e göre maddi anlamda Chelsea için daha uygun bir opsiyon olduğu belirtilen Ballo-Touré için başka Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Bundesliga takımları da devrede.

Schalke ve Leipzig'in oyuncuyu kadroya katmak adına yarış halinde oldukları belirtilirken Monaco'nun nasıl bir tavır takınacağı netleşmiş değil. Fakat corona virüs krizinin yarattığı ekonomik şartlardan dolayı oyuncu satışına ihtiyaç duyabilecekleri aktarılıyor.