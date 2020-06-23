Chelsea, Leipzig'in yıldız golcüsü Timo Werner konusunda anlaşmaya vararak yazın ilk transfer bombasını patlatmayı başarmıştı. Chelsea'nin savunmacısı Antonio Rudiger de Almanya Milli Takımı'ndan arkadaşı Timo Werner'in kadroya katılmasındaki rolünü açıkladı.

Chelsea'nin resmi web sitesine konuşan Rudiger, "Onunla daha önce konuşmuştum çünkü uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz. Corona virüs sürecinde de konuştuk ki bana İngiltere'ye transfer olmakla ilgilendiğini söyledi. Tabii ki o zaman yapmam gerekeni yaptım. Herkes gibi ben de Chelsea'yi seçtiği için çok heyecanlıyırım ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Werner'in Chelsea için çok önemli olacağını belirten tecrübeli savunmacı, "Onu 17 yaşından beri tanıyorum. Son birkaç yıl içinde çok başarılı oldu. Bizim için çok önemli olabilir" ifadelerini kullandı.