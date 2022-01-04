İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de yıldız futbolcu Romelu Lukaku ile teknik direktör Thomas Tuchel arasındaki kriz sona erdi.

Lukaku'nun takımda mutlu olmadığını ve Inter'e dönmek istediğini söylemesinin ardından Belçikalı golcüyü Liverpool maçında kadro dışı bırakan Tuchel, açıklamalarda bulundu.

Lukaku'nun özür dilediğini belirten Alman teknik adam, "Bu işe gereken zamanı harcadığımız ve sakince görüştüğümüz için mutluyuz. Romelu, özür diledi ve takıma geri döndü. Benim için en önemli şey onu açıkça anlamak ve kasıtlı olmadığına inanmaktı. Bunu kasıtlı olarak yapmadı. Yani ilk defa bu şekilde hissettik. Bu noktada sakin kalmak ve durumun sanıldığı gibi büyük olmadığını anlamak önemliydi. Sakin kalmak, özrü kabul etmek ve yolumuza devam etmek için yeterince küçük bir konuydu." sözleri ile sorunun çözüldüğünü belirtti.







