İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de Teknik direktör Thomas Tuchel ile yıldız futbolcu Romelu Lukaku arasındaki kriz büyüyor.

Premier Lig'in 21. haftasında Liverpool ile karşılaşacak olan Chelsea'de Thomas Tuchel'in oyun sistemini eleştiren ve takımda mutlu olmadığını söyleyen Lukaku, maçın kadrosuna alınmadı.

Bu sezon başında Inter'den ayrılıp Chelsea'ye transfer olan 28 yaşındaki Belçikalı golcü geçtiğimiz günlerde Tuchel'in oyun sistemini eleştirmiş, İngiliz ekibinde mutlu olmadığını belirterek Inter'e geri dönmek istediğini dile getirmişti.

Lukaku'nun açıklamaları hakkında konuşan Thomas Tuchel ise bu durumdan hoşlanmadığını söylemişti.











