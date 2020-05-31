İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, orta sahadaki yıldızı N'Golo Kante'yi bu yaz kaybedebilir. Real Madrid'in Fransız oyuncuyu transfer etmek adına girişimlerde bulunabileceği belirtilmekte.

2016'da Leicester ve 2017'de Chelsea ile üst üste Premier Lig şampiyonlukları yaşayan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezonu sakatlıklarla geçirirken corona virüse yönelik endişeleri nedeniyle geri kalan kısmı da kaçırabilir.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidarne, Fransa ile Dünya Kupası şampiyonluğu da bulunan başarılı orta saha oyuncusunu çok beğeniyor ve onun transferi adına temaslarda bulunulması bekleniyor.

İşte Real Madrid'in Kante adına devreye girmesi ihtimaline karşılık Chelsea'a alternatifini hazırlamış durumda. Yine bir Leicester City oyuncusu olan Wilfred Ndidi, Chelsea'nin alternatif olarak belirtlediği isimlerden biri konumunda.

Yüksek bir bonservis bedeli ile satılması beklenen Kante'nin yerine yapılacak Ndidi transferi için Leicester City'ye 40 milyon Pound düzeyinde bir ödeme yapılabileceği belirtilmekte.