Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısı sonrası futbol dünyasında da gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich kulübün yönetimini, Chelsea'nin hayır kurumunun mütevelli heyetine devretti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rus milyarder şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım. Bu değerlere bağlı kalmaya devam ediyorum. Bu nedenle bugün Chelsea'nin yönetimini Chelsea hayır kurumunun mütevelli heyetine bırakıyorum. Şu anda onların kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi konumda olduklarına inanıyorum."

İngiltere’de yaşaması yasaklandı

Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle, Rus milyarderin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan ilişkilerinden dolayı İngiltere’de yaşamasının yasaklandığı ve Abramovich’e İngiltere’ye bir daha giriş izni verilmeyeceği haberleri gündeme gelmişti.

Aylardır Stamford Bridge’de görülmeyen Roman Abramovich son olarak geçtiğimiz Ekim ayında İngiltere’de bulunmuştu. Bu dönemde de kısa bir süreliğine İngiltere’de bulunabilen Abramovich’in vize başvurularının yaşananların ardından reddedileceği öne sürüldü.



