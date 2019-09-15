İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’ye, geçtiğimiz sezonun devre arasınında usulsüz transfer yaptığı gerekçesiyle iki dönem transfer yasağı getirildi. Bu süre içerisinde herhangi bir yıldızı kadrosuna ekleyemeyen Mavililer, Eden Hazard gibi bir süperstarı da Real Madrid’e kaptırdı. Takımın başına ise kulübün efsane ismi Frank Lampard getirildi.

Lampard, her türlü soruna rağmen altyapıda görev yapan futbolculara güvendi. Bu sezon Mavililer’in attığı tüm gollerde ise akademi oyuncularının imzası vardı. Londra temsilcisi, son olarak da UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın rakibi olan Wolverhampton deplasmanına çıktı.

Mücadeleyi 5-2 kazanan Chelsea’de, 21 yaşındaki Tonny Abraham, hat-trick yaparken bu sezonki 5. maçında 7. golünü kaydetti. Yine altyapıdan yetişen Fikayo Tomori de Mavililer’in diğer golünü kaydeden isim olurken, 20 yaşındaki orta saha Mason Mount da skoru belirleyen oyuncu oldu.

City’ye büyük şok: 3-2

Öte yandan bir diğer karşılaşmada Manchester City, Norwich’e 3-2 yenildi ve lider Liverpool’un 5 puan arkasına düştü.

Premier Lig’de alınan diğer sonuçlar ise şu şekilde oldu: Liverpool-Newcastle: 3-1, Brighton-Burnley: 1-1, M.United- Leicester: 0-0, Sheffield-Southampton: 0-0, Tottenham-C.Palace: 4-0.