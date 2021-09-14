UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonu heyecanı başladı. Son şampiyon Chelsea, H Grubu ilk haftasında Zenit'i konuk edecek. İngiliz devi, gruba galibiyetle başlamak, Rus ekibi ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmak istiyor. H Grubu'nun diğer maçında Juventus, Malmö'ye konuk olacak.

Chelsea-Zenit Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stamford Bridge'te oynanacak Chelsea-Zenit maçını Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Chelsea-Zenit ilk 11'ler:

Chelsea:Mendy, Christensen, Rüdiger, Azpilicueta, James, Alonso, Kovacic, Jorginho, Mount, Ziyech, Lukaku

Zenit: Kritsyuk, Chistiakov, Sutormin, Santos, Barrios, Kuzyaev, Wendel, Claudinho, Malcom, Azmoun

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:

19.45 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere) (Exxen)

19.45 Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya) (Exxen)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz) (Exxen)

22.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya (Exxen)

22.00 Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya) (Exxen)

22.00 Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya) (Exxen)

22.00 Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya) (Exxen)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya) (Exxen)

Yarın:

19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya) (Exxen)

19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (Exxen)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa) (Exxen)

22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya) (Exxen)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz) (Exxen)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya) (Exxen)

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda) (Exxen)

22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya) (Exxen)