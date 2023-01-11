Chelsea transferlere devam ediyor: Yıldız isim resmen açıklandı

Sezona Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetiminde başlayan Chelsea, alınan kötü skorlardan sonra başarılı çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı.

Tuchel ile yollarını ayıran Maviler, Brighton'ın İngiliz çalıştırıcısı Graham Potter ile anlaşmıştı. Ligde üst üste üç galibiyet alarak yeni takımıyla hızlı bir başlangıç yapan 47 yaşındaki teknik adam son günlerde zor günler yaşıyor.

Graham Potter yönetimindeki Chelsea, ligde oynadığı son sekiz maçta sadece Bournemouth'u mağlup etmeyi başardı.

João Félix'in Portekiz'deki 2020-21 Uluslar Ligi açılış maçında attığı gol

DEVRE ARASININ İLK TRANSFERİ GELDİ

Takıma yıldız bir isim katmayı planlayan Chelsea devre arasında büyük bir transfere imza attı. Atletico Madrid'in 2019 yılında 127.20 milyon Euro bedelle transfer ettiği Joao Felix'i kadroya kattı.

İngiliz ekibinin resmi hesaplarından yapılan açıklama Portekizli yıldızın sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı.

JOAO FELIX'TEN AÇIKLAMA

Yıldız oyuncu transferin ardından ilk açıklamalarını yaptı. Felix; "Chelsea dünyanın en iyi takımlarından biri ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı umuyorum.

Bu yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Stamford Bridge'de oynayacağım için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Joao Felix, bu sezon Atletico Madrid formasıyla sahaya çıktığı 21 maçta beş kez gol atmayı başarırken üç kez de asist yaptı.







