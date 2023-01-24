Chelsea yıldız isimleri satışa çıkardı

Chelsea'de, Shakhtar'dan 70 milyon Euro'ya sol kanat Mykhaylo Mudryk, Monaco'dan 38 milyon Euro'ya stoper Benoît Badiashile, PSV'den 35 milyon Euro'ya Noni Madueke ve 10 milyon Euro'ya Atletico Madrid'den kiralık olarak gelen Joao Felix isimleri dikkat çekti.

YILDIZLAR MALİYETİNİN ALTINDA SATIŞ LİSTESİNDE

Gelen transferlerin ardından kadrosunda yer açmak isteyen mavililer üç futbolcusunu değerinin altında satma kararı aldı. Marca'nın haberine göre Hakim Ziyech, Christian Pulusic ve Raheem Sterling listedeki isimler.

Şubat 2020'de Hakim Ziyech'i Ajax'dan 40 milyon Euro ödeyerek transfer eden Chelsea, Faslı futbolcudan kısa süre önce de Borussia Dortmund'dan 64 milyon Euro karşılığında ABD'li sağ kanat Christian Pulisic'i transfer etmişti.

Son olarak da sezon başında Manchester City'den 56.20 milyon Euro'ya Raheem Sterling'i renklerine bağlamıştı.

HAKIM ZIYECH'IN İSMİ TÜRK KULÜPLERİYLE DE ANILDI

Her transfer döneminde ismi gündeme gelen Ziyech Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anıldı. Türk takımlarının yanı sıra Roma, Barcelona, Everton ve Newcastle da ismi geçen takımlardan.

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CHELSEA KABUS GÖRMEYE DEVAM EDİYOR

Chelsea şu anda lider Arsenal'in 19 puan gerisinde 10. sırada yer alıyor. Son olarak da deplasmanda Liverpool ile 0-0 berabere kalan Londra ekibi bir kez daha puan kaybetmiş oldu.

Yaptığı yatırımların en azından küçük bir kısmını geri kazanmak isteyen Chelsea futbolcuları maliyetinin altına elinden çıkarmayı planlıyor.

Chelsea'nin Manchester City'e Attığı Unutulmaz Goller