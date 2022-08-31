Chelsea, Wesley Fofana transferini açıkladı! 7 yıllık imza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Leicester City'den 21 yaşındaki Fransız stoper Wesley Fofana'yı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada Fofana ile 7 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İlk sözleri

Chelsea ile sözleşme imzalamasının ardından Fofana şu açıklamalarda bulundu: "Son iki gün benim için gerçekten çok büyüktü ve çok mutluyum. Bu sabah takımla antrenman yaptım ve bu benim için bir rüyaydı. Taraftarlar ve kulüp için oyun oynamaya başlayacağım için çok heyecanlıyım. Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup, Carabao Cup... Kupalar kazanmak için buradayım. Buraya kazanmak için geldim."

Bonservis bedeli

Chelsea, transferin mali detaylarını açıklamazken, İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulübün kasasından 70 milyon Sterlin bonservis bedeli çıkacak.

2020 yılında Saint-Étienne'den Leicester City'ye 35 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Fofana, İngiliz ekibinde 52 maçta forma giymişti.



