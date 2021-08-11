Chelsea-Villarreal canlı izle | TV8.5 uydu frekans bilgileri... TV8.5 nasıl izlenir?
UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Villarreal, Süper Kupa'yı kazanmak için kozlarını paylaşıyor. Süper Kupa final maçı Windsor Park Stadyumu’ndan canlı yayınla Exxen üyeleri ve TV8,5 izleyicisiyle buluşuyor. Chelsea-Villarreal maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, TV8.5 uydu frekans bilgilerini google üzerinden araştırıyor. Peki, TV8.5 nasıl izlenir? TV8.5 D-Smart, Kablo TV ve Tivibu'da kaçıncı kanalda? TV8.5 uydu frekans bilgileri, Chelsea-Villarreal finalinin canlı takibi haberimizde.
Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea ile Avrupa Ligi Şampiyonu Villarreal, UEFA Süper Kupası'nı müzesine götürmek için kozlarını paylaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle stada yüzde 70 kapasiteyle 13 bin taraftarın kabul edileceği maçı, Rus hakem Sergei Karasev yönetiyor. Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta oynanan dev maç Windsor Park Stadyumu’nda oynanıyor. Karşılaşma, Exxen ve TV8.5'dan naklen ekranlara geliyor. Peki, TV8.5 nasıl izlenir? TV8.5 D-Smart, Kablo TV ve Tivibu'da kaçıncı kanalda? TV8.5 uydu frekans bilgileri, Chelsea-Villarreal finalinin canlı takibi haberimizde.
TV8.5 uydu frekans bilgileri... TV8.5 nasıl izlenir?
TV8.5 şifresiz ve ücretsiz bir şekilde 7/24 yayın yapıyor. TV 8.5 frekansına gelince; TV8.5, Türksat uydusundan 12346 Yatay/H 9600 frekansından şu anda izlenebiliyor.
TV8.5 D-Smart, Kablo TV ve Tivibu'da kaçıncı kanalda?
Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8.5, D-Smart'ta 47., Kablo TV'de 41., Tivibu'da ise 56. kanalda.