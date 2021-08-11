Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea ile Avrupa Ligi Şampiyonu Villarreal, UEFA Süper Kupası'nı müzesine götürmek için kozlarını paylaşıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle stada yüzde 70 kapasiteyle 13 bin taraftarın kabul edileceği maçı, Rus hakem Sergei Karasev yönetiyor. Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta oynanan dev maç Windsor Park Stadyumu’nda oynanıyor. Karşılaşma, Exxen ve TV8.5'dan naklen ekranlara geliyor. Peki, TV8.5 nasıl izlenir? TV8.5 D-Smart, Kablo TV ve Tivibu'da kaçıncı kanalda? TV8.5 uydu frekans bilgileri, Chelsea-Villarreal finalinin canlı takibi haberimizde.

TV8.5 uydu frekans bilgileri... TV8.5 nasıl izlenir?

TV8.5 şifresiz ve ücretsiz bir şekilde 7/24 yayın yapıyor. TV 8.5 frekansına gelince; TV8.5, Türksat uydusundan 12346 Yatay/H 9600 frekansından şu anda izlenebiliyor.

TV8.5 D-Smart, Kablo TV ve Tivibu'da kaçıncı kanalda?

Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8.5, D-Smart'ta 47., Kablo TV'de 41., Tivibu'da ise 56. kanalda.







