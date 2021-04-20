Chelsea ve Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden ayrılıyor
Avrupa futbolunun bir numaralı gündem konusu haline gelen Avrupa Süper Ligi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını organizasyonun kurucuları arasında yer alan 6 İngilizlerden Chelsea ve Manchester'ın organizasyondan ayrılmak için görüşmelere başladığını iddia etti. Öte yandan Liverpool'un da taraftar baskısı nedeniyle Süper Lig'den çekileceği konuşuluyor.
Avrupa futbolunda büyük bir kaosa yol açan Avrupa Süper Ligi için bomba bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınından The Guardian yakın zamanda organizasyonda çatlaklar olabileceğini okuyucularına duyurdu. Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan İngiliz kulüpleri Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'dan ikisinin ciddi şekilde ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. Chelsea ve Manchester City'nin ayrılmak için görüşmelere başladığı belirtildi.
Liverpool da ayrılabilir
İngiliz basınından The Sun ise bir kulübün taraftar baskısı nedeniyle turnuvadan çekilebileceğini yazdı. Bu kulübün Liverpool olduğu düşünülüyor. Nitekim Liverpool, kulübün Avrupa Süper Ligi'ndeki yol haritasını açıklamak için Salı günü planlanan tüm personel toplantısını iptal ettiğini açıklamıştı.
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Taraftardan büyük tepki gelmişti
Öte yandan geçtiğimiz gün Liverpool taraftarları Anfield Road'a gelerek Avrupa Süper Ligi'nde yer aldıkları için takımlarını protesto etmişlerdi. Taraftarlar, "Liverpool taraftarları Avrupa Süper Ligi'ne karşı", "Yazıklar olsun" ifadelerinin yer aldığı pankartlar asmışlardı.