Süper Lig’in en değerli kalecisi olarak gösterilen Uğurcan Çakır, yaz döneminde artık Avrupa’ya gitmeye hazırlanıyor... Pek çok kulüp tarafından takip edilen Trabzonspor’un 24 yaşındaki file bekçisi için en somut hamlenin Chelsea’den geldiği öğrenildi. Sezon başından bu yana Uğurcan’ı izleyen Premier Lig devi, bu transferi bitirmek istiyor. Sezonun bitmesine yakın resmi girişimlere başlaması beklenen Chelsea, lig tamamlanır tamamlanmaz Uğurcan’ı renklerine bağlamayı hedefliyor. 2018’de 80 milyon Euro’luk rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Kepa’yı gönderecek olan Chelsea, sezon başında 24 milyon Euro’ya Rennes’den aldığı Mendy’ye kaleyi emanet etmişti. Ancak 29 yaşındaki kaleci de tam anlamıyla beklenen performansı gösterebilmiş değil. Dolayısıyla Londra ekibi, yeni sezon için mutlaka kaliteli bir file bekçisi almaya niyetli. Bu doğrultuda Chelsea’nin ilk hedefi Uğurcan Çakır...

Yıldızların menajeriyle anlaşmıştı

Sezon başında Fransız kulüplerinden teklifler almasına istenen rakamlara çıkılmadığı için Uğurcan’ı tutan Trabzonspor Yönetimi, bu kez 20 milyon Euro’nun üstünde bir teklif gelmesi halinde 24 yaşındaki oyuncusunun satışına onay verebilir. Geçtiğimiz aylarda temsilcisini değiştiren Uğurcan, Avrupalı menajer Arturo Canales ile anlaşmıştı. Uğurcan’ın yeni menajeri, aynı zamanda Ander Herrera (PSG), Lucas Vazquez (Real Madrid), Pique (Barcelona), Umtiti (Barcelona), Rakitic (Sevilla) gibi yıldızların danışmanlığını da yapıyor.

2 senedir Avrupa’nın radarında

2018-2019 sezonunda Trabzonspor’da eldivenleri Onur Kıvrak’tan teslim alan Uğurcan, kısa sürede kalitesini ispatlamıştı. Öyle ki Uğurcan’ın kaledeki performansı, kısa sürede Avrupalı scoutların da (izleme ekibi) dikkatini çekti. Yaklaşık 2 senedir önemli kulüplerin takip ettirdiği Uğurcan’ın adı daha önce Liverpool, Tottenham, Sevilla, Benfica, Rennes ve Lyon gibi kulüplerle anılmıştı.

Metin Karabaş / FANATİK ÖZEL

Kalecisi Kepa'dan memnun olmayan Chelsea, Trabzon'un yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır'la yakından ilgileniyor. İngiliz devinin kapıyı yüksek bir teklifle çalacağı iddia ediliyor.

MİNİ YORUM / ÇAĞRI DAVRAN

Yeni Cech olur!

Petr Cech’ten sonra Thibaut Courtois’yı getiren ancak onu da Real Madrid’e satmak zorunda kalan Chelsea, sonrasında kaleden yana çok dert yandı... Çözüm için; ‘İspanya’nın gelecekte 1 numarası olur’ denilen Kepa Arrizabalaga’yı almak adına 2018’de Athletic Bilbao’ya 80 milyon Euro (Bir kaleciye tarihte ödenen en yüksek bonservis) ödediler. Kepa zaman zaman hatalar yapıyordu ama bu sezon başında bunların sayısı artıp, Chelsea’ye maçlar kaybettirince Frank Lampard (kovulmadan önce), yaz başında Rennes’den 24 milyon Euro’ya aldıkları Mendy’ye eldivenleri verdi.

Tuchel’in de ligde 1 kez oynattığı Kepa’nın bu saatten sonra kaleye geçmesi zor ve muhtemelen satılacak. Ancak Mendy de gelecek adına Chelsea için yeterli değil. Uğurcan Çakır, şu formuyla ikisinden de daha iyi. Chelsea, 11 yıl kaleyi teslim ettiği Cech (22 yaşında geldi) gibi birini arıyor. Courtois’da bunu başaramadılar ama 24 yaşındaki Uğurcan’ı alırlarsa, bu hayallerini gerçeğe dönüştürebilirler.