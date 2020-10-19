Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nun ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla’yla karşı karşıya geliyor. Karşılaşma yarın akşam saat 22.00'de Stamford Bridge'de oynanacak.

Her iki takımın da ilk kez birbiriyle karşılaşacağı ve tüm kozlarını paylaşacağı mücadele öncesi Chelsea’nin Şampiyonlar Ligi’nde attığı en iyi golleri sizler için derledik.

Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran Galatasaray’ın eski yıldızı Didier Drogba’dan Mikel Essien’e, Frank Lampard’dan Fernando Torres’e kadar Chelsea’nin akıllara kazınan Şampiyonlar Ligi gollerine birlikte göz atalım...