Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in 17 yaş altı takımında forma giyen gurbetçi futbolcu Emrehan Gedikli'yle ilgili Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Turkish Football adlı internet sitesinin oyuncuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre genç santrfor, Premier Lig devi Chelsea'nin radarına girdi.

Haberde iki dönem transfer yasağı bulunan İngiliz ekibinin bu sezon Leverkusen'in U-17 takımında 25 maçta 23 kez fileleri havalandıran Emrehan'ı yakından takip ettiği ve uzun vadeli planları arasında düşündüğü ifade edildi. Golcü oyuncunun kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.