Chelsea - Tottenham maçında olay! Conte ve Tuchel kavga etti

Premier Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Chelsea ile Tottenham, Londra Derbisi'nde karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Chelsea'nin golleri 19. dakikada Kalidou Koulibaly ve 77. dakikada Reece James'ten gelirken, Tottenham'ın golleri ise 68. dakikada Hojbjerg ve 90+6. dakikada Harry Kane'den geldi.









Conte ile Tuchel kavgası! Kırmızı kart gördüler

Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, 68. dakikada gelen beraberlik golünden sonra Chelsea kulübesine doğru sevinç yaşadı. Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel ise bunun üzerine Conte'nin üzerine yürüdü.

İkilinin arasında itişme yaşandıktan sonra, hakem Anthony Taylor iki isme de sarı kart çıkardı.

Maç sonunda iki teknik direktörün el sıkışmaları sırasında, sinirler bir kez daha gerildi. Tuchel ve Conte, bu kez kırmızı kart gördü.