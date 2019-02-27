Lig Kupası finalinde Manchester City'ye kaybeden Chelsea, gözünü Premier Lig'e çevirdi. Lider Liverpool'un 16 puan gerisinde olan ve ilk 4 içerisinde kalmaya çalışan Chelsea, şampiyonluk yarışında olan Tottenham'ı konuk edecek. Diken üstünde olan Sarri'nin taraftarı önünde kazanmaktan başka çaresi yok. 3. sırada bulunan ve puan kaybına tahammmülü olmayan Tottenham ise zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.

Chelsea - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Andre Marriner'in düdük çalacağı karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Kritik maç S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Chelsea ile oynadığı son dört Premier Lig maçının üçünü kazanan Tottenham, serisini sürdürmek istiyor. Evinde Tottenham'a karşı üstünlük kuran ve son 32 resmi maçın sadece 1'ini kaybeden Chelsea ise güçlü rakibini yine eli boş göndermenin peşinde.

Muhtemel 11'ler:

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Hazard, Higuain

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Trippier, Sissoko, Winks, Davies, Eriksen, Son, Kane

Chelsea maça tam kadro ile çıkacak. Tottenham'da ise Dele Alli sakatlığı nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecek.