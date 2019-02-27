Chelsea - Tottenham maç sonucu: 2-0

Premier Lig'in 28. haftasında Chelsea ile Tottenham, Londra derbisinde karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışında bir hayli geride kalan ve son olarak Lig Kupası'nı Manchester City'ye kaptıran Chelsea, güçlü rakibini 2-0 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Tottenham ise rakipleri Liverpool ve Manchester City'nin 3 puan aldığı haftayı boş geçerek şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller 57. dakikada Pedro ve 84. dakikada Kieran Trippier (kk)'den geldi.

Sarri yönetimindeki Chelsea, Tottenham ile oynadığı Londra derbisinden üç puan çıkararak rahat bir nefes alırken puanını da 53'e yükseltti. Tottenham ise 60 puanda kaldı ve zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Lig Kupası finalinde oyundan çıkmak istemeyen ve Ada'yı karıştıran Chelsea kalecisi Kepa, Tottenham karşısında yedek kulübesinde oturdu ve kaleyi Caballero korudu.