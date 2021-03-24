Chelsea, Thiago Silva ile sözleşme uzatıyor

İngiliz devi Chelsea, sezon başında Paris Saint Germain'den bedelsiz olarak kadrosuna dahil ettiği 36 yaşındaki Thiago Silva'nın sözleşmesini uzatıyor.

Londra ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel konuyla ilgili, "Kontratı hakkında konuşmak için çok erken. Kalıp kalmayacağına birlikte karar vereceğiz. Ama Atletico Madrid maçındaki coşkusunu izlediyseniz hala ne kadar genç olduğunun farkına varırsınız. 28 yaşında gibi hareket ediyordu. Bu yüzden hala futbol oynayabileceğini düşünüyorum" sözleriyle yeni sözleşmenin sinyalini verdi.

21 maçta forma giydi

Thiago Silva, PSG'de de Tuchel ile birlikte çalışmıştı. Brezilyalı futbolcu Chelsea ile bu sezon çıktığı lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam çıktığı 21 maçta takımına 2 gollük katkı sağladı.