Chelsea taraftarı kombinesini sahaya fırlattı

İngiltere Premier Lig'in 26. haftası dev bir maça sahne olurken, şampiyonluk adaylarından Manchester City, Chelsea'yi 6-0 yendi.

Maçın ilk 25 dakikasında 4-0'ı bulan Guardiola'nın öğrencileri erkenden maça noktayı koyarken, 90 dakika sonunda ise Maviler'de öfke vardı.

Tepki gösterip, kombine fırlattı

Taraftarlar, Chelsea tribününe gelen ve özür dileyen stoper Antonio Rüdiger'e tepkmi gösterirken bir taraftar ise kombinesini sahaya fırlattı ve takıma tepki gösterdi.

Ayrıca Manchester City kulübü, maç sonu statta Chelsea'nin marşı "One Step Beyond" "Bir adım ötede" marşını çaldı. City daha sonra ise Chelsea'den özür diledi.

Chelsea menajeri Sarri de maç sonu Guardiola'nın elini sıkmadan soyunma odasına gitmişti.



