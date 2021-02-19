Chelsea premier ligde mücadele etmekte olan profesyonel İngiliz futbol takımıdır. Kulübün 6 Avrupa ve 6 lig şampiyonluğu olmak üzere 30'un üstünde kupası bulunmaktadır. Takımın renkleri mavi ve beyazdır. Chelsea futbol takımının günümüzde kullanılmakta olan arması asa taşıyan bir aslandır. Chelsea futbol takımının maçları Fulham bölgesinde bulunan Stamford Bridge stadyumu'nda oynamaktadır. Stadyum 1899 yılında inşa edilmiştir. Chelsea futbol kulübü ise 1905 yılında kurulmuştur. Kulüp kurulduğu ilk yıllardan itibaren iç saha maçlarını Stamford Bridge stadyumunda yapmaktadır. Chelsea futbol kulübü'nün şu anki sahibi Roman Abramoviç'tir.

Chelsea Stadı'nın adı nedir?

Stamford Bridge, Chelsea takımının futbol oynadığı stadın ismidir. Stad, London Borough of Hammersmith içerisinde yer almaktadır. Kulüp taraftarları tarafından Stamford Bridge futbol stadının takma adı The Bridge olarak kabul edilmiştir. Chelsea takımının iç saha maçları için bu stad kullanılmaktadır. Stamford Bridge stadı 42.449 kişilik kapasitesi ile İngiltere'nin en büyük 9. stadı kabul edilmektedir. Stadın hissedarları taraftarlar tarafından kurulmuş olan Chelsea saha sahipleri şirketine aittir.

Chelsea Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Stamford Bridge, Chelsea takımının iç saha maçlarında 42.449 kişilik taraftara ev sahipliği yapmaktadır. Stamford Bridge futbol stadyumu Londra'nın Fulham bölgesinde bulunmaktadır.

Chelsea futbol takımı iç saha maçlarını 1905 yılından beri Stamford Bridge futbol stadyumunda yapmaktadır. Stamford Bridge, kulübün merkezi olan Fulham'da yer almaktadır. Futbol stadyumu 1899 yılında kurulmuştur. Stamford Bridge futbol stadyumu 1990 yılında iyileştirme çalışmaları yapılarak yenilenmiştir.