Chelsea - Southampton maç sonucu: 0-0

Premier Lig'in 21. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de konuk ettiği Southampton ile 0-0 berabere kaldı. Sarri'nin ekibi mücadeleyi baştan sona üstün götürse de topu meşin yuvarlağın içine gönderemeyince 1 puana razı oldu. Zirve yolunda kritik 2 puanı evinde bırakan Chelsea, bu sonuçla puanını 44'e yükseltti. Southampton'ın puanı ise 16 oldu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan İspanyol yıldız Cesc Fabregas, 68. dakikada Barkley'in yerine oyuna girerek Premier Lig'deki 500. maçına çıkmış oldu.