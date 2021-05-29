Chelsea, Şampiyonlar Ligi finaline nasıl çıktı?

Chelsea, Manchester City ile TSİ'ye göre saat 22.00'de Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek. Estadio do Dragao'da oynanacak dev final öncesi Chelsea'nin finale yükseldiği 2020-21 Şampiyonlar Ligi sezonu performansına rakamlarla birlikte göz atalım: