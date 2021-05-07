Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyerek adını finale yazdıran Chelsea'de iç transfer çalışmaları sürüyor.

Sky Sports'un haberine göre Londra ekibi, 2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan başarılı defans oyuncusu Antonio Rudiger ile yeni sözleşme imzalayacak. Yeni sözleşmenin 2023 yılına kadar geçerli olacağı belirtilirken Alman futbolcunun yeni sözleşmeyi imzalaması durumunda gelecek sezon Ocak ayında yüksek bir bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrılmasına izin verileceği vurgulandı.

Dünya devleri peşinde

28 yaşındaki futbolcu, Paris Saint Germain, Tottenham ve Milan'ın listesinde bulunuyor. Roma'dan 2017 yılında Chelsea'ye transfer olan Antonio Rudiger, bu sezon Maviler ile Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 29 maçta boy gösterdi.