Chelsea, Ross Barkley ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 28 yaşındaki tecrübeli orta saha Ross Barkley ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada karşılıklı anlaşma ile bu kararın alındığı belirtildi.

Everton altyapısında yetişti

Everton altyapısından yetişen Barkley, 2018 yılında yaklaşık 17 milyon Euro bonservis bedeli ile Chelsea'ye transfer olmuştu. Chelsea ile 100 maça çıkan İngiliz futbolcu, 33 kez de Milli Takım forması giymişti.

Galatasaray ile adı anıldı

Ross Barkley'nin ismi geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı.

İlgili Haberler Conor Gallagher’a Crystal Palace ilgisi



