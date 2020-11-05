Chelsea - Rennes maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Chelsea, Fransız temsilcisi Rennes'i konuk etti. Maçın 10. dakikasında Timo Werner penaltıdan Londra ekibini 1-0 öne geçirdi. 41'de yine penaltından yine Timo Werner skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 50. dakikada genç forvet Tammy Abraham İngilizler'i 3-0 öne geçiren golü attı ve mücadele bu skorla bitti.

Bu sonucun ardından Chelsea grupta 7 puana ulaşırken, Rennes ise 1 puanda kaldı. Eylül ayı sonunda Rennes'den Chelsea'ye transfer olan kaleci Edouard Mendy de bu maçla birlikte son 6 maçında hiç gol yememiş oldu. Başarılı kaleci maç sonu eski takım arkadaşlarıyla da hasret giderdi.

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